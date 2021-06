Squidji réalise des gros chiffres avec son premier album

L'album de Squidji et ses sons R&B envoute le public.

par Team Mouv'

Le rappeur Squidji était notre invité dans l'émission New Comers ce lundi 7 juin, il a fait découvrir son quartier parisien à Narjess . Seulement quelques jours après son passage pour Mouv', on découvre aujourd'hui que son album Ocytocine a performé niveau stats . L'engouement du public pour son œuvre montre à quel point la carrière de Squidji a pris un tournant .

Selon Ventes Rap, son dernier album, a collecté plus de 1,6 millions de streams sur la plateforme d'écoute en ligne Spotify . Ce projet a bien démarré lors de sa sortie le 28 mai avec environ 1 129 équivalent ventes dès la première semaine . Le rappeur du 15ème arrondissement a mêlé sa voix au côté d'artistes féminines talentueuses comme Jäde, Lala & Ace, Lous and the Yakuza . Il s'est aussi entouré de rappeurs comme Josman et Disiz .

"Mon rap est profond, réel et poétique"

Comme il l'explique dans l'interview pour Mouv' : “Mon rap est profond, réel et poétique” et c'est ce que son public recherche dans ses sons et dans ses clips . Sur YouTube, le "Crooner Boy" comptabilise plus d'un million de vues YouTube . Ses clips sombres et ses ambiances R & B planantes séduisent les auditeurs et le démarque des autres artistes français . On peut plonger dans son univers en regardant le clip d'Oxygène signé Léo Joubert . Un titre intimiste et à fleur de peau : "Suffit d'un petit atome en dioxyde de carbone . De l'amour dans l'air, de l'amour dans l'air" . Squidji chante l'amour et les peines de cœur sans gêne et c'est ça que l'on aime .

