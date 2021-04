Squidji chante l'amour dans le clip éblouissant "OXYGÈNE"

Squidji vient tout juste de dévoiler son dernier clip intitulé "OXYGÈNE".

par Team Mouv'

Le jeune rappeur de Paris nommé Squidji vient de nous dévoiler le clip d'OXYGÈNE, extrait de son prochain album Ocytocine. Réalisé par Léo Joubert, ce superbe visuel met en scène l'artiste dans une sorte de huit clos amoureux. Sur ce titre, le rappeur aborde des thématiques qui lui sont chères : l'amour, le rapport à l'autre et parfois, la douleur .

Avec son style toujours très aérien et groovy, il parle des bienfaits que lui apportent sa relation . Amoureux de l'amour, il déclare sa flamme sans cesse à la femme qui l'accompagne et le soutient à travers les épreuves.

Suffit d'un petit atome en dioxyde de carbone

De l'amour dans l'air, de l'amour dans l'air

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Squidji dans MRC

En début d'année, Squidji était invité par Céline, Fif et Cefran pour l'émission Mouv' Rap Club . Il est venu nous parler de son projet Parades sorti en septembre 2020 . Il a également parlé de ses débuts et du futur qu'il imagine pour sa carrière . Evidemment, il nous a aussi parlé un petit peu des meufs et de sa conception du monde . Avec cet avant - goût de prochain album Ocytocine, Squidji annonce son prochain projet de la meilleure des manières !