Soso Maness x PLK pètent les scores avec "Petrouchka"

Le tube de l'été vient de passer un nouveau palier avec des scores énormes.

par Team Mouv'

Sorti il y a moins de trois semaines, Petrouchka est devenu en quelques jours un tube incontournable de l'été . Une collaboration réussie entre Soso Maness et PLK, la rencontre polonaise et marseillaise qu'il nous fallait pour aborder l'été sur une bonne vibe comme on aime .

Record de streams

Si le morceau à la mélodie entêtante atteignait déjà la certification de single d'or en seulement 13 jours, le titre continue d'exploser tous les records . En effet, Petrouchka devient aujourd'hui le troisième single le plus streamé sur Spotify France de l'histoire, en l'espace d'une semaine . Une belle consécration pour le duo Soso Maness et PLK qui montent un cran au dessus avec leur collab .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour célébrer cette belle performance, on vous remet le clip déjanté de Petrouchka juste ici :