Soso Maness x PLK : ambiance soirée soviétique pour le clip "Petrouchka"

Pour clipper "Petrouchka", Soso Maness et PLK ont organisé une orgie, entourés d'aristocrates.

par Team Mouv'

Le 3ème album de Soso Maness intitulé Avec le temps est disponible depuis le 4 juin 2021 et le projet cartonne ! Avec son collègue PLK, le rappeur de Font Vert à Marseille vient de dévoiler le clip complètement déjanté Petrouchka, un candidat très sérieux au titre de hit de l'été .

Un clip délirant

Depuis la sortie de son troisième album, Soso Maness semble satisfaite du travail accompli . En interview comme sur les réseaux, le rappeur se dit heureux d'avoir livré son projet et de travailler sur sa websérie ( bientôt un film avec le S ? ) . Dans ce clip de Petrouchka réalisé par Kamerameha, il apparaît tout sourire aux côtés de son ami PLK . Les deux rappeurs s'amusent devant une représentation revisitée du célèbre ballet des danseuses du Théâtre Bolchoï . Cette fois - ci, les ballerines dansent en TN. Ils apparaissent ensuite dans une somptueuse maison de maître dans laquelle des aristocrates russes font une petite orgie made in Russie, dans le plus grand calme !

Le folklore russe à l'honneur

Sur Petrouchka, les deux rappeurs se sont amusés à reprendre l'air de la célèbre chanson Kalinka, écrite en 1860 par le célèbre compositeur Ivan Larionov . . . ce qui explique l'influence soviétique de ce clip hilarant . Sur Youtube, le visuel est d'ores et déjà n°1 des tendances :

"Avec le temps", un succès

En début Mai, Soso Maness était invité de Céline, Fif et Pascal Cefran dans nos locaux pour l'émission Mouv' Rap Club. Avec cette troisième sortie, le rescapé des rues qu'est Soso se régale et profite de sa vie d'artiste en attendant les concerts ! Dans un poste Instagram, il a pris le temps de remercier tous ceux qui l'ont accompagné dans ce nouveau projet :

"L’équipe, j’ai même pas eu le temps de faire un post pour remercier tout le monde tellement le TP m’a fracassé . Merci à PLK, t'es un vrai comme y’en à peu ou plus . Merci à Gims de m’avoir fait un couplet et un refrain incroyable__ . Merci à JuL, en 2013 je posé sur ton premier album et je suis fière de t’avoir sur le mien en 2021 . Et merci à SCH d’être mon ami . " écrit le rappeur "Merci à tous ceux qui ont collaboré de près ou de loin à mon troisième album et surtout merci à vous qui le fait de vivre . "