Soso Maness annonce un morceau "Zumba Cafew" pour fêter le retour du soleil

Le soleil arrive à grands pas, et Soso Maness aussi !

par Team Mouv'

Voilà une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment la fête, la pina - collada et les lunettes de soleil : Soso Maness va sortir un hit ensoleillé au doux nom de Zumba Cafew ! Ca vous rappelle quelque chose ? Evidemment, le titre annonce un morceau ambiançant et estival, en référence au carton de 13' Organisé intitulé Bande Organisée.

Annoncé pour mercredi

Dans une petite vidéo postée par Soso sur son Instagram, on peut apercevoir un montage qui regroupe un tas de gens qui font la fête sur le couplet du rappeur marseillais . Avec son "Zumba cafew, cafew carnaval" il s'est imposé comme une référence de la musique dansante ! Il a annoncé la sortie du morceau Zumba Cafew pour ce mercredi 31 mars 2021, ca s'annonce bouillant !

Oncle Soso

Depuis le double single de diamant avec Bande Organisée du 13'Organisé, Soso Maness est en pleine forme ! Avec son fameux "Zumba Cafew", il a fait danser toute la France et il compte bien récidiver. De temps en temps, il nous balance des petits freestyles sur les réseaux juste pour le plaisir et on a hâte d'entendre son nouveau hit de l'été !