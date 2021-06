Soso Maness : son album "Avec le temps" feat SCH, Jul, PLK... est dispo

Ca y est une nouvelle tuerie tout droit venue de Marseille est de sortie: le tout nouvel album de Soso Maness.

par Anissa Echaïeb

Un an après son album Mistral sorti le 5 juin 2020, que la Franc - Manesserie se réjouisse Soso Manesss nous offre son tout nouvel album Avec le temps ce vendredi 4 juin 2021 .

"Avec le temps" : 17 titres et 4 gros featurings !

Sur les 17 sons que comporte le projet Avec le temps, Soso s'est très très bien entouré . . . comme toujours ! On pourra notamment le retrouver avec son poto JuL ainsi que son frérot SCH sur des feats 100% marseillais . Il est aussi accompagné de PLK et du talentueux Gims. Il aussi collaboré avec avec le beatmakers DANCE .

On vous laisse kiffer :

Soso Maness dans Mouv' Rap Club

Mardi 1er juin Soso était l'invité de Pascall cefran, Céline et Fif et il a raconté des anecdotes de fou : pourquoi il a refusé son rôle dans Validé, des détails croustillants à propos de l'Episode 3 de sa série qui arrive jeudi. L'occasion de donner un scoop et annoncer qu'il est en train de préparer un film de 2H avec SCH, une dinguerie . . .

Les meilleurs Mouv' de Soso sur le TikTok de Mouv'

Soso Maness a balancé ses meilleurs Mouv' sur notre TikTok (abonne - toi si tu nous suis pas) : JuL, 13' Organisé, Marseille, la scène . . . Soso nous dit tout :