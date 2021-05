Soso Maness s’exprime sur la place des femmes dans le rap game

Soso Maness s'est prêté au jeu des questions / réponses avec le public lors de son passage chez Canal Plus.

par Team Mouv'

Invité dans La Boite à Questions pour Canal + , Soso Maness s'est prêté au jeu des questions du public afin de se dévoiler un peu plus .

Soso Maness donne de la force aux rappeuses

La séquence débute avec une question sur le titre de Bande Organisée, devenu un tube phare de l'année 2020, Soso Maness explique l'origine de son célèbre gimmick "Zumba Cafew" . Ensuite, le marseillais nous donne des nouvelles sur son actualité musicale et personnelle, que ce soit des futurs feats avec Gims, SCH, et PLK ou ses projets caritatifs . Puis viens une question pertinente sur la place des femmes dans le rap français en mentionnant Doria, une rappeuse qui monte, elle aussi reçue dans la BAQ un peu plus tôt . À la question "La place des femmes dans le rap, on en est où ?" Soso a tenu à saluer Doria qui comme il le précise "a totalement sa place" dans le rap game . Cependant il regrette le manque d'artistes féminines, estimant qu'il pourrait y en avoir encore plus .

Pour retrouver l'intégralité de l'interview de Soso, c'est juste en dessous :