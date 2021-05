Soso Maness révèle le nom et la tracklist de son nouvel album

Soso Maness revient bientôt avec son album "Avec le temps" !

par Team Mouv'

Les fans peuvent se réjouir, Soso Maness nous a préparé un tout nouvel album pour début juin ! Le rappeur marseillais a déjà commencé le teasing du projet en donnant plusieurs précisions sur cette sortie via ses réseaux sociaux .

Soso Maness revient le 4 juin !

"La Franc - Manesserie, ça y est on y est, mon troisième album sera disponible le 4 juin" se réjouit Soso dans un post Instagram publié le 11 mai . "cet album s’appelle "avec le temps" et sachez que je l’ai fait avec le cœur" poursuit le membre du 13'Organisé . Le visuel de l'album avec le temps est également déjà disponible :

17 titres et 4 gros featurings !

Sur les 17 sons que comportera le projet Avec le temps, Soso s'est très très bien entouré . . . comme toujours ! On pourra notamment le retrouver avec son poto JuL ainsi que son frérot SCH sur des feats 100% marseillais . Il sera également accompagné de PLK et du talentueux Gims sur deux morceau du projet . On a hâte d'entendre ça !