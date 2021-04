Soso Maness prend tout le monde à contre-pied avec le clip “Zumba Cafew”

En sortant son titre "Zumba Cafew" Soso Maness en a surpris plus d'un...

Soyons honnêtes, Soso nous a tous feintés en dévoilant le clip du son Zumba Cafew ! Avec un tel titre et l'arrivée du soleil, tout laissait croire que le rappeur marseillais allait nous dévoiler un son joyeux et dansant pour accompagner cette belle période . . . Mais c'était en réalité mal connaitre Soso Maness : "J'ai trop bosser pour que ça, ne me résume pas a Zumba Cafew !" rappelle le rappeur .

Soso a des choses à dire

"On reprend la parole" expliquait le MC des quartiers Nords de Marseille sur Twitter au moment de partager le son :

Retour aux sources

Bien loin de l'image qu'on se faisait de Zumba Cafew, le rappeur de Font - Vert nous livre un texte écrit à l'opinel pour dépeindre le mode de vie pas vraiment romantique des criminels des quartiers Nords de Marseille . En prenant ce contre - pied par rapport au titre Zumba Cafew, Soso nous rappelle qu'il ne faut jamais juger un livre à sa couverture .

Depuis le double single de diamant du 13' Organisé avec le hit Bande Organisée, Soso Maness est au top de sa forme . Il balançait régulièrement des petits freestyles pour faire patienter son public . Mais avec Zumba Cafew les fans sont servis : quasiment 5 minutes de kickage non stop, et sans refrain ! Soso retourne aux sources, et c'est très réussi .