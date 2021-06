Soso Maness : les premiers bons chiffres de son album

"Avec le temps" de Soso Maness enregistre un joli score à la mi-semaine.

par Team Mouv'

Disponible depuis le 4 juin 2021, l'album de Soso Maness intitulé Avec le temps a réalisé un très joli démarrage. Le média spécialisé Midi/Minuit a communiqué sur Twitter les fameux chiffres de la "mid - week" ( mi - semaine ) du projet du rappeur marseillais .

Quasiment 7 500 ventes

En seulement 3 jours, le troisième album studio de Soso Maness s'est écoulé à 7 439 exemplaires. Un très beau score pour ce projet de 17 titres . Pour être précis, ces chiffres comprennent 4 129 ventes en streaming, 3 108 ventes physiques et 202 ventes digitales :

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un gros casting !

Ces derniers temps, Soso bénéficie d'une belle exposition grâce au succès que rencontre sa websérie sur laquelle il travaille avec passion . Rappeur connu et reconnu, il avait également bénéficié d'un casting XXL pour la sortie d'Avec le temps . Sur cet album, il a été épaulé par SCH, PLK, Gims et JuL . . . que du lourd !

D'ailleurs le titre complètement fou Petrouchka feat PLK est probablement le futur hit de l'été . Le son est déjà n°1 des tendances sur plusieurs plateformes . Et pour finir lorsqu'il était dans nos locaux pour participer à Mouv' Rap Club, Soso a lâché en exclu pour ta radio Mouv' qu'il travaillait actuellement sur un film écrit à 4 mains avec le sang de la veine : SCH ! On a hâte d'en apprendre plus sur ce joli projet .