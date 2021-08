Soso Maness fera un live dans le virage Nord du Stade Vélodrome

Soso Maness va se produire en live dans le virage Nord du stade Orange Vélodrome, à Marseille.

par Team Mouv'

Après avoir réalisé un été riche en tournée, et après avoir obtenu un single de diamant en 9 semaines et 2 disques d'or (Avec le temps ( 2021 ) et Mistral ( 2020 ) ) , Soso Maness va terminer sa période estivale sur une très belle note . Le rappeur va se produire en live au Stade Vélodrome, chez lui à Marseille .

Cet événement se déroulera en live le samedi 4 septembre à 16h, dans le virage Nord du stade . Cet événement unique, il l'a imaginé car il a beaucoup fréquenté le Stade, en tant que grand supporter de l'OM .

Des guests sont attendues pour le concert, mais on ne sait pas encore qui exactement . On peut espérer que la team proche de Soso Maness sera là : SCH, Jul et pourquoi pas PLK pour Petrouchka.

Après plusieurs dates évoquées, et suite à des décalages à cause de la crise sanitaire, la date de l'événement est désormais officielle et vous pouvez réserver vos places sur le site officiel du stade.