Soso Maness explique l'origine de son célèbre gimmick "Zumba Cafew"

Soso Maness raconte comment il a sorti la phase Zumba Cafew sur le titre "Bande Organisée".

par Team Mouv'

Presque 1 an après sa sortie, Bande Organisée continue de faire danser toute la France et les gimmicks les plus célèbres du morceau résonnent encore dans nos têtes .

Une expression internationale

Parmi les phases qui ont marqué les auditeurs, on pense évidemment au célèbre Zumba Cafew de Soso Maness, qu'on a tous chanté ou plutôt crié 88 fois en écoutant l'hymne des rappeurs marseillais . Une phrase qui parait toute simple mais qui fait son effet à chaque, qui doit largement rentrer dans le Top 10 des expressions utilisées par les français en 2020 et 2021. Celui qui a lancé ce gimmick, a révélé à Mouloud Achour l'origine de cette phase :

"C'est une musique électro des années 2000, quand je sortais, c'était une gimmick qui faisait Samba Café Carnaval et je kiffais ça . Avec un pote à moi, quand on charbonnait, on s'appropriait ce "samba café" : raconte la meuf "samba café" . Le jour où on fait le track, je leur dis les gars venez avec nous, on crie samba café, mais ils étaient tous bourrés du coup ils ont crié Zumba Cafew . . . "

Rendre les gens heureux

Il a également expliqué la fierté et la joie qu'il a d'entendre des enfants, des mamies . . . faire Zumba Cafewwwww . Car pour Soso, son but quand il fait de la musique c'est rendre les gens heureux comme il l'explique à sa fille .

Notez bien sur votre agenda, la sortie de son nouvel album est proche : Avec le temps est prévu pour le 4 juin .