Soso Maness et Vladimir Cauchemar mettent le feu sur scène avec "Petrouchka"

Soso Maness est remonté sur scène avec Vladimir Cauchemar et a offert une prestation incroyable de "Petrouchka".

par Team Mouv'

Les concerts ont repris et Soso Maness est déjà sur scène pour défendre son dernier album Avec le temps. A l'occasion de son passage au festival La Magnifique Society à Reims, le rappeur marseillais a performé son dernier tube Petrouchka, en compagnie de Vladimir Cauchemar .

Petrouchka sur scène, ambiance garantie

Depuis quelques semaines, Petrouchka de Soso Maness et PLK cartonne sur les plateformes de streaming . Le succès du morceau a été immédiat, grâce à une formule calibrée et assumée . Et quoi de mieux que tester le morceau sur scène, avec le public, pour réellement se rendre compte de l'impact du titre . C'est ce que Soso Maness et Vladimir Cauchemar ont fait sur scène à Reims, devant un public en feu, qui connaissait déjà les paroles par coeur .

Quelques vidéos ont été capturées par les équipes des artistes, et sont disponibles ci - dessous .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix