Soso Maness et PLK : disque de diamant pour "Petrouchka"

C'est un record pour le titre de Soso Maness et PLK "Petrouchka" qui explose tous les scores.

On arrête plus le succès grandissant de Petrouchka, le morceau de Soso Maness featuring PLK qui vient d'acquérir une nouvelle certification ! C'est le troisième single de son dernier album Avec le temps, sorti le 4 juin dernier et il n'arrête pas d'exploser les scores .

Soso Maness au sommet

Soso Maness vient d'être certifié diamant pour son hit avec PLK ! Le rappeur marseillais obtient la certification et c'est le single de diamant obtenu le plus rapidement depuis 2018 !

LE rappeur est tout fier de nous annoncer la nouvelle sur une publication Instagram où on le voit tout sourire avec PLK :

