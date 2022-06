Soso Maness : comment il est devenu un hitmaker redoutable

Malgré un univers marqué par les drames de la rue, Soso Maness s’est imposé comme l’un des gros faiseurs de tubes du rap français. Comment est-il parvenu au sommet du top singles ?

par Genono

Auteur de quatre albums en quatre ans, Soso Maness s’est imposé en peu de temps parmi les principales têtes d’affiche du rap français. Malgré le récit parfois tragique de ses trente premières années de vie (celles avant le succès), le rappeur marseillais a su exploiter une facette importante de sa personnalité artistique, avec des gimmicks accrocheurs et des tubes efficaces. De l’emblématique Zumba Cafew à Va jober en passant par So Maness, Petrouchka et Pochon Vert, Soso est devenu un véritable hitmaker. Comment un rappeur à l’univers aussi marqué par la vie de rue et les drames a-t-il pu imposer certains de ses titres au sommet du top singles sans pour autant édulcorer son discours ?

Une bonne capacité d’analyse

Très attaché au rap français et à son histoire, Soso Maness est loin d’être un auditeur fermé aux autres genres musicaux. Sa capacité à transposer son univers sur des sonorités très variées est ainsi devenue un atout essentiel dans la course aux auditeurs. A titre d’exemple, un titre comme Petrouchka reprend la Kalinka : difficile, a priori, d’imaginer une version rap d’un chant russe traditionnel, et surtout, de miser dessus en espérant faire un hit. Une version club de la Kalinka existe déjà, et tourne régulièrement en boite de nuit à Marseille. Pour Soso, pas de doute, comme il l’expliquait il y a quelques jours au cours d’une interview pour RapRnb : “si c’est populaire en boîte de nuit, ça peut l’être dans le monde entier”.

Quand le marseillais explique son projet à Junior Alaprod, ce dernier est si peu convaincu qu’il n’intègre pas son tag de beatmaker en début de morceau. C’est la grande force de Soso Maness sur ce type de format : un mélange d’intuition et de prise de risque. “Avant que ça sorte, je suis conscient que ça va faire diamant”, confie-t-il au cours de cette même interview. Arrivé dans la lumière à plus de trente ans, après avoir énormément galéré, il a le recul suffisant pour analyser ce qui va accrocher le public.

Par ailleurs, Soso Maness est un excellent connaisseur du monde de la nuit et des clubs. Plus jeune, il se considère comme un “leader de la fête” (interview Viceland, saison 2), quelqu’un qui aime “poser les bouteilles, se montrer”. Cette expérience des ambiances festives, longtemps vaine car elle ne lui apportait rien de franchement positif, se révèle aujourd’hui décisive. Le rappeur est capable d’identifier mieux que n’importe quel directeur artistique ce qui va cartonner en boite de nuit et retourner les foules, tout simplement parce qu’il a longtemps fait partie des habitués des clubs. Stromaness, L’Hymne du Pogo, Dans mes rêves, So Maness, Sharkle...

L’intuition et les prises de risques

Quelles que soient ses influences ou ses inspirations, Soso Maness mise régulièrement sur des sonorités électro, avec la réussite qu’on lui connaît. Ce n’est pas la seule inclinaison du rappeur : outre le chant traditionnel repris sur Petrouchka, il a déjà démontré sa capacité à tirer le meilleur du répertoire de la chanson française (reprise de Renaud , freestyle sur du Aznavour), à s’aventurer sur des ambiances rock/fusion (l’interlude de Mistral) … Ce côté tout-terrain ne garantit évidemment pas la réussite à chaque tentative, mais élargit la proposition artistique du rappeur et lui offre plus de possibilités de tomber sur le morceau qui accrochera des millions d’auditeurs.

Autre critère essentiel dans la construction d’un hit : la science du gimmick. Ingrédient simple et efficace pour implanter un titre dans l’esprit du public, le gimmick a encore gagné en importance avec l’explosion de Tik Tok. Un mot ou une expression peut désormais devenir une arme fatale et transformer un morceau quelconque en single de platine. Soso Maness a changé de dimension avec l’iconique Zumba Cafèw, désormais connu par la France entière mais sa discographie regorge de ce type d’expressions potentiellement virales.

Sur son dernier album, l’exemple le plus évident est Va Jober featuring Sch. Encore une fois, l’intuition de Soso Maness est décisive : la prod, élément essentiel de l’identité du morceau, est choisie alors qu’elle est en sommeil depuis 3 ans dans le disque dur de Phazz (le beatmaker). Soso l’a expliqué dans l’émission Le Code il y a quelques jours : personne n’en voulait. Finalement, la recette s’avère payante. Surtout, le marseillais prouve une fois de plus sa capacité à analyser les envies du public : “quand t’analyses, au bout d’un moment, c’est soit on refait Les Derniers Marioles, tout le monde va dire que ça tue, mais c’est toujours pas single d’or ; soit on fait une type-Jul, mais les fans du S vont me tirer dessus”.

Des titres pensés pour la scène

Déjà très efficace sur scène quand il lance le public sur Bande Organisée, So Maness ou Petrouchka, Soso Maness a clairement pensé certains titres de son nouvel album pour le live. On pense évidemment à L’Hymne du Pogo, un morceau qui ne peut prendre toute son ampleur que sur scène et qui est entièrement construit dans le but de mettre le feu en concert ou dans les festivals : rythmique qui ralentit puis accélère subitement, paroles qui guident le public dans son attitude et ses déplacements, pont instrumental calibré pour permettre aux spectateurs de se défouler …

Il faut ajouter à cela le fait que Soso se sente particulièrement à l’aise sur scène. En plus de sa bonne humeur communicative, il interagit énormément avec le public, et s’amuse à faire démarrer des pogos et autres mouvements de foules. Cette capacité à faire sortir les morceaux de leurs albums pour les faire vivre en concert prolonge leur durée de vie, et permet à certains titres de changer de statut. Un morceau comme L’Hymne du Pogo n’a pas vraiment de sens s’il est livré seul au beau milieu d’une tracklist de 15 titres. En revanche, joué en live, ou diffusé en club, il peut facilement faire exploser une foule.

Après trois décennies de galère, Soso Maness est parvenu au sommet sur le tard. Ces années de charbon lui ont permis d’accumuler de l’expérience et de développer sa capacité d’analyse, en particulier dans le monde de la nuit, qu’il a beaucoup fréquenté. En résulte une sensibilité développée aux sonorités club, et une excellente intuition de ce qui fait un bon single, voire un potentiel hit. Qu’il s’agisse de chants traditionnels, de rock ou d’électro, il n’hésite jamais à piocher des éléments dans d’autres genres musicaux pour enrichir sa production, et s'appuie sur sa maîtrise des gimmicks pour accrocher le public. Avec deux singles de diamants en moins de deux ans, il touche désormais les sommets, et s’impose comme l’un des hitmakers les plus efficaces du moment.