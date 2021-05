Soso Maness annonce la sortie de son nouvel album

La Franc-Manesserie peut se réjouir, Soso nous prépare quelque chose !

Dans son dernier clip, le rappeur marseillais Soso Maness vient d'annoncer la sortie prochaine de son nouvel album ! Après le contre - pied de son clip Zumba Cafew, Soso a repris la direction des quartiers du nord de Marseille pour nous livrer le visuel de DLB 13.

Soso revient aux sources

"Dans le bloc 13", Soso Maness n'est pas venu chantonner . Dans ce clip de moins de 3 minutes réalisé par Comm, il nous emmène en ballade à travers les quartiers dangereux de sa ville et chez lui, à Font - Vert . Sur l'instrumentale de Stef Becker et 71 Beats, il rappe un texte criminogène et enflammé en n'oubliant pas de dédicacer le fameux collectif 13'Organisé et même de faire un petit clin d’œil à Disiz en reprenant le refrain du titre Bête de Bombe 4.

Un indice pour la Franc - Manesserie

Soso a également indiqué qu'un indice avait été volontairement placé dans le clip à destination de son public : "J’ai dissimulé à l’intérieur quelque - chose de très important__ . Je vous laisse me l’écrire en commentaire si vous trouvez ! " expliquait l'artiste dans son post Instagram .

Soso Maness nous donne rendez - vous en juin

Comme promis, à la fin du clip les spectateurs peuvent apercevoir Soso, dans un plan large, entouré de colis disposés de façon à former l'inscription : 04 / 06. Ils n'en faut pas plus aux fans de la musique du marseillais pour comprendre que l'album arrive le 4 juin ! Pour l'heure, Soso n'a pas donné plus d'informations sur la sortie de son projet . Restez informés sur Mouv . fr !