Soprano "tu peux pas me dire, le Covid ça existe pas. Mon père, il est parti avec le Covid"

Soprano s'est exprimé sur le Covid et clairement il est énervé contre les complotistes.

A l'occasion de la sortie de son 6ème album solo Chasseurs d'Etoiles, sur lequel on peut notamment retrouver un feat 100% marseillais avec SCH, Jul et Alonzo, Soprano s'est exprimé sur plusieurs sujets au micro du Parisien : vaccination, l'arrivée de Messi au PSG, violences à Marseille, les politiques .

Un drame familial à cause du Covid

Sur la question de la vaccination du Covid, le rappeur marseillais s'est exprimé avec franchise . Il a pu se faire vacciner très tôt grâce à sa belle sœur qui travaille dans un Ephad . Il comprend les gens qui sont contre le pass sanitaire et trouve maladroite la communication du président de la République . Par contre, il est plutôt remonté contre les complotistes qui disent que le Covid n'existe pas etc, surtout que son père est décédé à cause du virus :

"Quand il y avait des gens qui me disaient, que c'était des conneries, je me suis déjà disputé pour ça plusieurs fois . La personne qui tombe dans le complot . . . Tu peux pas me dire le Covid ça existe pas, que le Covid ne change rien à la vie des gens, mon père il est parti avec le Covid . Le Covid c'est quelque chose que je prends au sérieux . "