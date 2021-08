Soprano tease une énorme collab' 100% marseillaise avec Jul, SCH et Alonzo

Soprano vient de dévoiler un gros morceau de son prochain album "Chasseur d'étoiles" !

par Team Mouv'

Alors que Soprano dévoile petit à petit son prochain album, Chasseur d'étoiles, le marseillais vient de lâcher un gros morceau. En effet, il prévoit d'enregistrer une très grosse collaboration 100% marseillaise sur ce disque .

Le A, le J et le S !

Dans un tweet publié le 22 août 2021, Soprababa a annoncé les titres des pistes 13,14 et 15 de son prochain album . La grosse surprise interviendra sur la 15ème piste sur laquelle l'interprète de Hiro sera accompagné d'Alonzo des Psy 4 de la Rime, JuL aka l'OVNI et du grand SCH, rien que ça !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Pour annoncer comme il se doit ce morceau qui s'intitulera Planète Mars 2021, Sopra a fait un petit clin d'œil à ceux sans qui il ne serait peut - être pas la superstar qu'il est aujourd'hui : le groupe IAM. En effet, AKH, Shurik'n et Kheops ont étroitement collaboré avec Soprano au début des Psy4 de la rime chez La Cosca, le célèbre studio marseillais . Le chanteur leur rend aujourd'hui hommage en reprenant la pochette du célèbres album Ombre est Lumière, sorti en 1996 .

Solaar en bonus

En plus de cette superbe connexion marseillaise, on notera que Sopra s'offre également le luxe de poser aux côtés du légendaire MC Solaar . D'ailleurs, ce dernier est de retour en streaming ! Et vu les chiffres colossaux qu'il a enregistré, les fans de Solaar sont encore très mobilisés .