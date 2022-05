Soprano surprend ses fans dans le tramway Marseillais

Soprano a fait une surprise à ses fans marseillais en s'invitant dans le tramway de la ville. Les fans étaient ravis de rencontrer l'artiste et d'échanger avec lui.

"Il y a pas plus marseillais que moi", confie Soprano au micro de La provence. Alors, dans sa ville, l'artiste a fait une grande surprise à ses fans. Mercredi 4 mai, la star a pris le tramway pour aller à la rencontre des marseillais, dans un train entièrement à son effigie, sur la ligne Blancarde-Arenc.

Des fans aux anges

Sur 5 stations, entre Arenc-Silo et Sadi Carnot, Soprano s'est prêté au jeu : photos, autographes. Les marseillais étaient au rendez vous, heureux de rencontrer leur idole !

C'est le sourire aux lèvres que deux femmes se sont confiées à La Provence : "c'est un grand plaisir ! Un plaisir énorme !". L'ami d'un fan présent dans le tramway ne croyait pas que Soprano était dans le tramway avec lui. Alors, l'artiste a pris le téléphone du jeune homme pour prouver sa présence, dans la bonne humeur : "ça va mon frérot ? Tranquille ?".

Bientôt le début de la tournée

Cette visite surprise n'est pas la première. Soprano s'était déjà rendu à Lyon le 20 avril dernier pour prendre un bain de foule et distribuer des cadeaux. Ces passages dans les tramways, c'est, en partie, pour promouvoir sa tournée des stades français qui démarrera à Lyon le 11 juin prochain. Deux dates au Vélodrome à Marseille, un soir à Lausanne et un autre à Bordeaux. Les deux dates du stade de France ont elles été décalées au 6 mai 2023, pour des problèmes de logistiques au stade et dans les transports, avec notamment, les travaux en prévision des JO 2024.