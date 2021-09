Soprano sera le parrain du Téléthon 2021

Pour la prochaine édition du Téléthon, l'émission a choisi le rappeur Marseillais pour les représenter.

par Team Mouv'

Pour sa 35e édition, le Téléthon a choisi l'iconique rappeur Soprano pour le représenter . Un partenariat dont le rappeur se dit "très fier".

Comme chaque année, le Téléthon revient en 2021, les 3 et 4 décembre sur France TV . L'émission, qui a pour but de lever des fonds de charité pour les personnes souffrant de maladies et de handicaps, a choisi cette année de s'associer avec Soprano .

Le rappeur, dont on connaît l'engagement social, se dit "très honoré d’être le parrain de la 35ème édition du Téléthon", et ajoute "Pour donner encore le plus de moyens à la recherche, les familles peuvent compter sur mon total engagement" .

"Très fier d’être aux côtés des malades, de leur famille, des chercheurs, des bénévoles qui se mobilisent toute l’année dont je connais les combats, la passion, l’énergie, le dévouement . Grâce à la fidélité et à la générosité des donateurs, le Téléthon a changé le destin d’enfants qui étaient condamnés ."

Une grosse année pour Soprano

Pour le rappeur, c'est un nouveau rendez - vous important . Alors que l'artiste marseillais est toujours la personnalité préférée des français de 8 - 14 ans, il a fait un réel carton avec son dernier album, Chasseur d'Etoiles, propulsé numéro 1 des ventes .

Loin de se laisser dépasser, l'artiste emblématique de Marseille est donc, à 42 ans, toujours au cœur de l'actualité et aux côtés des Français. Dès le 3 décembre, il lancera les 30h de télévision du Téléthon, entièrement dédiées aux personnes luttant contre des maladies rares .