Soprano s’engage pour les écoles aux Comores

Soprano engagé avec l'UNICEF depuis 2018 a pour projet de réhabiliter des écoles aux Comores, son pays d'origine.

par Team Mouv'

On connaît la légende Soprano pour sa musique et ses hits mais il y a également Soprano l'altruiste et ça on en doutait pas ! En effet, l'artiste marseillais est engagé et est ambassadeur auprès de l'UNICEF, le Fond des Nations Unies pour l'Enfance, ce depuis 2018.

L'éducation des enfants, priorité pour Soprano

Soprano a récemment été interviewé par UNICEF France pour qu'il puisse expliquer son engagement auprès des enfants. L'auteur de Près des étoiles est impliqué dans l'éducation des enfants aux Comores, son pays d'origine, et plus précisément dans la réhabilitation des écoles.

Dans la vidéo qui dure 2 min 25, Soprano explique comment son projet humanitaire lui est venu en tête et pourquoi il s'est concentré sur l'éducation des enfants. Suite au cyclone Kenneth qui a eu lieu en 2019 aux Comores, les infrastructures ont été fortement touchées et Sopranbaba explique : "Je voulais faire des Hôpitaux, quand j’ai commencé on m’a dit : il faut des docteurs, des médecins, des infirmiers. Il faut qu’ils aient une éducation ! Donc je me suis dit, on va se concentrer sur l’éducation."

Pour lui les enfants sont l'avenir et "En dépit de toute situation, tous les enfants doivent pouvoir rêver et c’est à nous de les aider pour l’atteindre."

Ainsi le rappeur marseillais a imaginé un programme pour ce projet éducatif et de réhabilitation ce qui a permis de réhabiliter 10 salles de classes et aménager des installations sanitaires dans des écoles des trois îles des Comores.

Soprano a pour ambition à travers son engagement d'ambassadeur auprès de l'UNICEF d'aider d'autres écoles à travers le monde et continuer à sensibiliser le public par le biais de son image de personnalité publique.

Des initiatives qui font très plaisir de la part d'un artiste au grand coeur.