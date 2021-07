Soprano lance une grande chasse aux étoiles dans toute la France

A partir du 9 juillet, Soprano aura besoin de vous pour retrouver toutes ses étoiles !

par Team Mouv'

Soprano revient avec une communication très originale à destination de son public . A partir du 9 juillet, une pluie d'étoile est attendue sur Terre et Sopra aura besoin de son public pour réussir à toutes les rassembler !

La mission débutera le 9 juillet !

"On a besoin de vous, les chasseurs d'étoiles sur Terre" explique le chanteur dans une vidéo d'introduction tournée à bord de ce qui semble être un vaisseau spatial digne des films de George Lucas. Habillé en capitaine du vaisseau, Soprano explique : "un an que je parcours le cosmos__ . . . un an qu'avec mon équipage nous sommes parti à la quête des constellations ." nous explique Sopra en référence à son titre Chasseur d'étoiles extrait de l'album Phœnix :

Capt'ain Sopra a besoin d'aide

Mais il y a un hic . . . Sopra et son équipage n'ont pas réussi à stocker correctement leurs étoiles récoltées et certaines sont perdues sur Terre . "A partir du 9 juillet__, une pluie d'étoiles tombera près de chez vous . A vous de retrouver les étoiles !" ordonne le capitaine du vaisseau spatial .

Une grande chasse au trésor

Les fans de Soprano sont donc invités à participer à une immense chasse aux trésor . Dans 13 villes de France mais aussi en Suisse et en Belgique, ils sont invités à jouer via le principe de géocaching. Cette chasse géante se fera en plusieurs temps :

Vendredi 9 juillet : Bordeaux / Lille / Lyon / Marseille / Paris

Vendredi 23 juillet : Rennes / Strasbourg / Toulouse

Vendredi 6 août : Clermont / Nantes / Montpellier

Samedi 21 août : Bruxelles / Lausanne

Pour participer à la chasse, le Capt'ain Sopra attend ses troupes sur le site internet du jeux !

Un nouvel album en septembre

Cette chasse aux étoiles est évidemment une référence aux derniers sons de Soprano et à l'évolution de son univers artistique . Il est aussi probable que ce jeu révèle des indices très intéressants sur le prochain album que Sopram'baba a annoncé pour septembre 2021 !