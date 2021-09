Soprano lance un concours de danse : à gagner une apparition dans son futur clip

Soprano challenge les breakeurs de France sur son titre NKOTB et invitera les meilleurs d'entre eux à participer à l'un de ses clips.

par Team Mouv'

Alors que son septième album vient de se placer au top des ventes pour sa première semaine, le chanteur continue d'exploiter les morceaux de son projet .

Soprano t'invite à danser

Ce mardi 21 septembre Soprano vient de lancer un défi à ses abonnés. A tous les amateurs de danse et notamment de break dance, l'artiste marseillais vous invite à concourir sur son titre NKOTB ( New Kids on the Block ). Sur son Instagram l'ancien membre des Psy 4 a invité les breakeurs a réaliser des chorégraphies sur son morceau avec le # NKOTB . En récompense, il offre l'opportunité à certains d'entre eux de participer au clip du single en question .

Une opportunité pour les breakers de France de profiter d'un bon coup de projecteur de la part d'un des artistes les plus populaires du moment . Une bonne idée donc du parrain du Téléthon 2021 aux 824 000 abonnés sur TikTok et 1,6 millions sur Instagram qui rencontrera à coup sûr un grand succès et permettra au morceau de tourner sur les réseaux sociaux . Go lâcher vos meilleurs pas !

