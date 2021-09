Soprano, Jul, SCH et Alonzo rendent hommage à Marseille sur "Planète Mars 2021"

Soprano a voulu faire un morceau 100% marseillais et la magie opère.

par Team Mouv'

Soprano est de retour ce vendredi 3 août avec un 6ème album solo intitulé Chasseurs d'Etoiles, 2 ans après son dernier projet Phoenix.

Au total, on a le droit à 16 titres avec notamment un très beau casting ( tout dans la qualité et pas la quantité ) : le légendaire Mc Solaar et une clique de grands rappeurs marseillais sur le titre Planète Mars 2021 : Jul, SCH et Alonzo . Au menu de ce morceau teasé depuis plusieurs jours, destiné à devenir le prochain hymne de la ville de Marseille : chants de supporters, instru bien entrainante, hommage à la planète mars . . . T'as compris "c'est marseille bébé" !

On vous laisse kiffer, auditeur marseillais ou pas .

Ce soir on vous met le feu !

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Après avoir fait danser toute la France avec Bande Organisée et plus récemment la Kiffance, le rap marseillais compte bien continuer sur ce rythme et confirme une énième fois, sa place de capitale du rap français avec Paris .