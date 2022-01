Soprano, JP Zadi... : des Français noirs de tous horizons se racontent dans "Noirs en France"

Le documentaire "Noirs en France", proposé par France 2, s'interroge sur le fait d'être noir en France : à travers des interviews, il revient sur les expériences de personnes noires de tous âges et tous profils, parmi lesquelles des personnalités comme Soprano.

par Team Mouv'

Raconter la vie des Français noirs : c'est le pari ambitieux et sensible du documentaire Noirs en France, diffusé sur France 2.

Ce mardi 18 janvier, France 2 propose Noirs en France, un documentaire essentiel diffusé lors d'une soirée spéciale. Réalisé par l'écrivain Alain Mabanckou et la journaliste Aurélia Perreau, ce projet audacieux a pour vocation de donner la parole à différents Français, dont le seul point commun est d'être noirs. Un sujet sensible et fort, dans lequel les auteurs ont tenté de retracer des parcours et des opinions très variés.

Une galerie de portraits aussi divers que variés

"Raconter la France noire de 2022 comme une trajectoire de vie, de la naissance à la vieillesse" : c'est le but d'Aurélia Perreau et Alain Mabanckou, écrivain franco-congolais et professeur à UCLA, qui narre le documentaire. A ces fins, il a choisi de dresser le portraits de Français appartenants à des âges, des milieux et des univers très différents, pour être le plus juste possible. On découvre donc les trajectoires de Soprano, mêlée à celle d'une petite fille de 8 ans, mais aussi d'une danseuse, d'un couple, un adolescent, un aide-soignant et d'un tirailleur sénégalais. Le documentaire revient aussi sur les vécus d'autres célébrités, comme Yannick Noah, Jean-Pascal Zadi, la journaliste Karine Baste-Régis, l'historien Pap Ndiaye, et le chef Mory Sacko.

La France noire dans sa richesse et sa diversité

Ce qui lie ces personnes d'horizons extrêmement variée ? Une seule chose, le fait d'être noir en France, et le vécu qui va avec - et qui diffère d'une personne à l'autre. Les réalisateurs l'assurent : "À travers cette galerie de portraits d’hommes et de femmes, aux origines sociales, géographiques, et ethniques variées, toute la France noire dans sa richesse, sa diversité et son métissage est représentée." Très intime, le film suit les personnages dans leur quotidien, mettant en lumière le racisme, la discrimination, mais aussi la force et l'espoir de ces sujets très variés. Mêlant célébrités et inconnus, le choix du film est délibérément de ne pas se fixer sur un point de vue, mais plutôt d'observer et de collecter différentes opinions et vécus.

Le film est présenté chronologiquement, de la plus jeune interviewée au plus âgé. Aurélia Perreau et Alain Mabanckou expliquent ainsi ce parti pris: "Cette structure du film par tranche d’âge nous permet d’y associer des thématiques : la prise de conscience de sa couleur noire dans la petite enfance, la première discrimination et le contrôle au faciès dans l’adolescence, les expériences des stéréotypes autour du corps pour les jeunes adultes, le monde du travail, la famille mixte, et la sagesse de la vieillesse". Un regard qui se veut global mais hétérogène, et où l'on retrouve à la fois beaucoup de justesse, de tendresse et d'humour.

Noirs en France est disponible ce mardi 18 janvier à 21h10 sur France 2, et fera l'objet d'une soirée spéciale, animée par Julian Bugier.