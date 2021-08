Soprano : "j’espère toujours retrouver mon enfant né sous X"

Dans une nouvelle interview pour Sept à huit, Soprano s'est confié sur son enfant né sous X.

par Team Mouv'

Prochainement de retour avec un nouvel album intitulé Chasseur d'étoiles prévu pour le 3 septembre, Soprano a donné une interview à Sept à huit, sur TF1 .

Au cours de celle - ci, l'artiste se confie sur son enfance, sa découverte de la musique, mais aussi sur ses blessures . Il évoque un événement très important, qui explique en grande partie la mélancolie dans sa musique.

Soprano : je ne sais pas si il est vivant, si il est en bonne santé

Le rappeur marseillais se confie sur l'enfant qu'il a eu à l'âge de 16 ans . Mais trop jeune, sa copine de l'époque a pris une décision importante : placer l'enfant à la DDASS. "J'étais avec une fille et on a eu un enfant à 16 ans . Mais on était trop jeune . Elle a placé l'enfant à la DDASS sans m'en avertir . Il est né sous X, ( . . . ) et comme je ne l'ai pas reconnu, je ne suis pas considéré comme son père . Et ça me fait mal, car à l'heure actuelle, je ne sais pas s'il est vivant, s'il est en bonne santé . C'est compliqué . "

Soprano espère retrouver son fils

Soprano précise qu'il espère un jour pouvoir le retrouver : "Oui, j'espère toujours, comme tous les papas" . Grandement marqué par cette étape, Soprano avoue avoir voulu mettre fin à ses jours .

Ce sujet particulièrement profond, il en parlait dans le titre Parle moi, extrait de son premier album Puisqu'il faut vivre ( 2007 ) . La chanson démarrait comme ça : "Fils, si aujourd'hui j'te parle à travers ce disque c'est pour que tu puisses savoir que ton père existe et qu'il s'appelle Saïd"

L'entretien sur Sept à huit est à découvrir juste ici.