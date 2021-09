Sopico nous donne le vertige dans l'incroyable clip "Slide"

Sopico signe son grand retour avec "Slide" et son clip époustouflant.

par Team Mouv'

C'est le retour qui va faire du bruit : le talentueux Sopico reviens nous présenter son nouveau morceau intitulé Slide, accompagné d'un clip incroyable . Teasé il y a quelques jours déjà, ce nouveau morceau très attendu est enfin là et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il y a eu un énorme travail de fond .

Folie des grandeurs

A commencer par le clip dont la réalisation est digne d'un film d'action Hollywoodien : tourné en haut de la Tour Pleyel à Saint - Denis, le clip se concentre autour et à l'intérieur de l'impressionnant bâtiment . Dès les premières secondes, les plans laissent découvrir Sopico allongé sur le rebord du dernier étage de la tour de 129 mètres, toujours accompagné de sa guitare électrique dont les premières notes ouvrent le morceau pour créer une ambiance western des temps modernes . Ensuite, Sopico défie les lois de la gravité en marchant à l'horizontale sur la façade du bâtiment pendant que le rythme de la guitare s'intensifie pour apporter une ambiance pesante, presque solennelle .

Avec l'incroyable Slide, Sopico signe son grand retour et réussit le pari de marquer tous les esprits avec son univers unique : on espère maintenant qu'un projet va suivre et sera présenté prochainement .