Sopico cartonne avec son clip incroyable "Slide"

Sopico explose les compteurs avec son clip sensationnel "Slide"

par Team Mouv'

Pour son grand retour le rappeur parisien a vu les choses en grand et nous a offert l'un des clips les plus vertigineux de l'année . Lui et son équipe ne s'attendaient certainement pas à un tel succès, idéal pour commencer la promotion de son album à venir le 15 octobre.

Plein de confiance avant l'album

Ce vendredi 3 septembre Sopico nous dévoilait le spectaculaire clip Slide. Le clip, fortement teasé avant sa sortie et auréolé de superbes critiques par les premiers observateurs, a affolé les compteurs en comptant plus d'un million de vues YouTube en 24h ! Les plans vertigineux du haut de la Tour Pleyel et les prises de risque du rappeur n'auront donc pas été vains . Trois jours plus tard le clip comptabilise plus de 1,5 millions de vues sur YouTube, se rapprochant ainsi du record de vues personnel de Sopico ( "Ciel Bleu" - 2,3 millions de vues ) . Premier single de son prochain album, Slide est, à n'en pas douter, déjà l'un des clip phare de l'année et propulse directement So et son projet sur le devant de la scène .

Ces chiffres fous prouvent que l'artiste est bel est bien attendu et ce clip n'a fait que renforcer ce sentiment auprès du public rap . . . Reste plus qu'à attendre mi - octobre pour découvrir le reste de son album Nuages .