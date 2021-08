Soolking tease son nouvel album avec un nouvel extrait

L'artiste Soolking le confirme : l'album arrive et il nous en donne un extrait.

par Team Mouv'

Les amoureux de la musique de Soolking sont déjà comme des fous : la star algérienne a confirmé qu'un album verrait le jour prochainement . "Prochain album en travaux" expliquait l'algérois en mars 2021 sur son Twitter, "Je veux vous régaler la famille, donc je prends mon temps !" .

L’hiver arrive L’album arrive Monstre magnifique arrive…

Soolking donne encore plus de détails à ses fans et confirme à nouveau l'approche de son prochain album . En effet, il vient d'en dévoiler un extrait inédit qui s'intitulerait Monstre magnifique .

Dans une vidéo courte postée sur ses réseaux, on peut y voir les images de séries et films cultes notamment Game of Thrones ou encore Scarface avec la tête de Soolking que l'on voit à la place de celles des protagonistes dans les scènes . Du bon morphing bien réalisé pour donner ce premier inédit .