Soolking lance un appel à la solidarité pour l'Algérie

Soolking appelle à l'aide pour son pays et envoie 20 camions remplis de produits de première nécessité.

Depuis mardi 10 août, des feux de forêts criminels ont embrasés le Nord de l'Algérie et ont causé la mort de 70 personnes. La canicule et le vent rendent difficile le travail des pompiers et une vague de soutien sur les réseaux sociaux s'est créée . Soolking s'est emparé de son compte Instagram pour faire un appel à la solidarité .

Soolking a le cœur sur la main

Selon les dernières informations, les brasiers ont fait perdre la vie à 70 habitants et 22 suspects pyromanes ont été arrêtés . Les flammes ne s'arrêtent pas et les appels au soutien se multiplient sur Internet .

Né à Alger, Soolking n'a pas perdu de temps pour aider son pays . Dans un post Instagram du 11 août 2021, il a partagé des photos des incendies meurtriers avec les hashtags # prayfortiziouzou # prayforkabylie. Le rappeur algérien appelle ses fans à soutenir le pays qui lutte contre les flammes et contre le Covid - 19 .

Soolking a aussi adressé un message de soutien à Djazair Secours, une association locale dans sa story Instagram : "Les amis, je ne suis pas le seul à faire des dons ou des cagnottes, y en a beaucoup et franchement ça fait plaisir . Un grand bravo à Djazair secours et le travail qu'ils fournissent . On lâche pas, on continue ! # prayforalgeria" .

Soolking passe à l'action

Le rappeur originaire d'Alger est aussi passé à l'action pour aider sur place : d'après un post Facebook d'un média local, Soolking aurait envoyé "20 camions remplis de denrées alimentaires, de matelas et de couvertures" pour les habitants de Tizi Ouzou, une préfecture en Kabylie . C'est pas la première fois que le rappeur montre qu'il s'engage pour aider son pays : il a déjà partagé une cagnotte pour apporter de l’aide aux malades COVID en Algérie .