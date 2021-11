Soolking et Rim'K réunis pour une ode à l'Algérie dans "Lela"

Soolking et Rim'K collaborent dans un clip entraînant, "Lela".

par Team Mouv'

Dans un bel hommage à l'Algérie, Soolking et Rim'K se retrouvent pour le clip de Lela, véritable chant d'amour à leur terre d'origine . On savait qu'ils nous préparaient quelque chose, et on a été servis : en août dernier, une photo de Rim'K et Soolking avait fuité, laissant les fans imaginer une possible collaboration entre les deux rappeurs . C'est maintenant chose faite, et la rencontre a eu lieu sur fond de déclaration d'amour à l'Algérie, pays d'origine des deux artistes .

Un chant d'amour à Alger

Les images ont ainsi été filmées en Algérie, plus précisément à Alger, dans le Musée National de Bardo et dans le stade Omar Hamadi . Réalisé par Soolking lui - même, le clip montre un pays plein de vie, mis en image avec tendresse . Quant au son, on retrouve sur du raï un contraste fort entre la voix délicate de Soolking et le flow boom - bap de Rim'K, pour le plus grand plaisir de nos oreilles .

Cette collaboration marque un moment fort pour Soolking : l'artiste, qui avait déjà apporté son soutien à l'Algérie, n'arrête en effet pas d'être productif . Celui qui avait annoncé que son album sortirait en 2022 multiplie en effet les projets en dehors de la musique, comme celui d'un manga. La sortie de ce nouveau son laisse donc présager de l'imminence de celle de son album . . .

Un titre clippé qui prouve encore une fois le talent de Rim'K et surtout de Soolking, qui est définitivement un artiste multitâches, dont les réalisations sont toujours des masterclass .