Soolking bosse sur un manga

Soolking annonce qu'il est en train de préparer un manga.

Les fans de Soolking le savent : le rappeur est aussi un fan de manga . Lundi 13 septembre, interviewé avec Tayc par Canal + , il a ainsi annoncé qu'il sortirait un manga sur lequel il est en train de travailler .

Un passionné de manga

Soolking est un artiste complet : rappeur, chanteur et danseur, il est aussi fan de manga, et compte bien développer cette passion . Amateur de bande - dessinée japonaise, il aime tout particulièrement le mythique manga One Piece, qui se trouve même dans son ADN puisque Soolking est en fait un dérivé de Soul King, musicien de l'oeuvre de Eiichiro Oda . De même, son album Fruit du démon faisait référence à l'univers de Luffy, dans lequel ces fruits sont des plantes démoniaques . Dans l'émission de Canal + , il confie même avoir versé quelques larmes à la mort de Ace, un des personnages de la série .

Les amateurs du rappeur ne seront donc pas surpris de découvrir qu'il prévoit de prendre lui - même la plume pour devenir mangaka. En effet, selon les propos de Tayc, avec qui il est en tournée pour leur single Bye Bye, Soolking "prépare un manga" . Sans s'étendre sur le thème, le type ou même la date de sortie du travail de son ami, Tayc nous promet que ce sera"sur quelque chose d'inédit"__ . "Tenez - vous bien prêts", ajoute - t - il: "il m'en a parlé et je me suis pris des claques" .

Même sans avoir de détails, on connaît le style rythmé et déjanté de Soolking, et son talent pour l'expression . Comme pour Maître Gims, son travail sur un autre type de média pourrait nous permettre de mieux nous imprégner de son univers artistique, et on a hâte .