Soolking annonce la sortie de son nouvel album

Soolking dévoile la date et la tracklist de son nouvel album.

Alors qu'il tease depuis un moment déjà son prochain album, Soolking sera bientôt en mesure de nous le dévoiler puisqu'il vient de révéler la date et la tracklist de Sans Visa.

Rendez-vous le 27 mai

Depuis son arrivée dans le paysage du rap, Soolking a su se faire une place rapidement de part son univers, unique à lui. En effet, l'artiste algérien mêle à la perfection ambiances rap et raï pour en faire des hits à succès. Décidé à continuer sur sa lancée, Soolking reviendra le 27 mai prochain pour nous présenter son album intitulé Sans Visa, sur lequel il sera accompagné d'un beau monde.

Si son succès s'est déjà concrétisé avec ses deux premiers albums Fruit du démon et Vintage, tout deux certifiés disque de platine, Soolking compte bien réitérer l'exploit avec Sans Visa. Confirmé depuis près d'un an, celui qui voulait prendre son temps est visiblement enfin prêt à envoyé la suite, pour le plus grand bonheur des fans. Après avoir récemment dévoilé le premier extrait avec le remix de Suavemente, Soolking reviendra à travers 16 morceaux et invite Niska, Heuss l'Enfoiré, Naps, Kendji Girac et Reynmen, un artiste turc, sur 5 d'entre eux.

Dévoilant une pochette réalisée par Fifou sur laquelle on y retrouve un passeport, Soolking est de nouveau prêt à nous faire voyager.