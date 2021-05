Soolking annonce la sortie d’un nouveau clip

Soolking vient de dévoiler son prochain morceau dans un petit teaser publié sur Instagram !

par Team Mouv'

Soolking revient très bientôt avec un nouveau morceau clippé intitulé Fada ! La star algérienne a annoncé cette bonne nouvelle à ses fans en balançant les premières images du clip dans un court teaser partagé ce 31 mai 2021 sur ses réseaux sociaux .

Rendez - vous le 9 juin !

A l'image, on aperçoit Soolking arborant fièrement un t - shirt du film La Haine, réalisé par Kassovitz en 1995 . Avec une instrumentale ensoleillée et rythmée par des accords joyeux de guitare, on devine que Soolking nous prépare un morceau en adéquation avec l'arrivée de l'été . Le teaser s'arrête alors que le rappeur commence son couplet . On peut l'entendre chanter : "Ahha, je n'ai rien inventé . . ."

Un hit calibré pour TikTok !

Sur son compte TikTok officiel ( @soolkinglevrais ) , le rappeur algérien nous en a dévoilé un peu plus . On peut l'apercevoir au beau milieu d'un décor désertique, entouré des danseurs de son clip pour nous "improviser" une petite chorégraphie endiablée ! On peut également entendre le refrain de Fada qui va probablement faire bouger beaucoup d'utilisateurs de l'application ! Vous pouvez déjà commencer à vous entraîner :

