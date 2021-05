Sofiane trop rapide dans "Attrape-moi si tu peux"

Fianso dévoile le clip de son morceau "Attrape-moi si tu peux" dispo sur album "La Direction".

par Anissa Echaïeb

Sous une prod signée Zeg P et Seezy, Sofiane nous offre un extrait de son nouvel album La Direction avec Attrape - moi si tu peux. Une prod animée de violon, assez rapide comme le rappeur du 93 qui dévoile un clip esthétique réalisé par Marty RDLP dans lequel il est bien entouré ! Flow de fou, punchlines, autodérision avec sa punch "La zone est claire, c'est carré comme mon ul - c", drapeau de l'Algérie en place, tous les ingrédients pour nous faire kiffer sont présents pour le retour attendu de Sofiane .

Le grand retour musical de Sofiane

L'album tant attendu de Fianso arrive le 21 mai prochain avec de gros featurings : SCH et Soolking sur des titres déjà dévoilés, mais aussi Sifax, Zeguerre et Kenek . . . La Direction arrive trois ans après Affranchis et on l'attend avec impatience .

D'ailleurs, parmi tous les albums disponibles à la précommande se cache un ticket d'or qui permettra à la chanceuse ou au chanceux de gagner son contrat au sein du label de Fianso Affranchis Music .

En plus de son actu musicale, le rappeur du 93 sera aussi à l'affiche de la série Hors saison à découvrir en 2022 .