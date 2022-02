Sofiane Pamart : itinéraire d'un rebelle, devenu roi du piano français

Il aura fallu moins de cinq ans à Sofiane Pamart pour réaliser son rêve : celui de siéger sur le toit du monde en devenant le numéro un incontestable du piano français.

par Jérémie Léger

Dans quelques mois, un nouveau morceau de l'histoire de la musique promet de s'écrire. Non pas en prose et en rimes, mais en clefs de sol sur un air de piano. Le 17 novembre 2022, Sofiane Pamart sera le premier pianiste à se produire en solo dans l'emblématique salle de Paris Bercy. Partir du Conservatoire pour rejoindre l'Accor Hotel Arena en s'offrant des escales partout dans le monde, peu d'artistes peuvent se vanter d'avoir accompli un tel voyage. La consécration est bien là, mais comme le dit ce vieux sage du nom d'Orelsan, « l'important, c'est pas l'arrivée c'est la quête ». En cela, retraçons ensemble l’irrésistible ascension de ce virtuose du piano. Un musicien rebelle guidé non pas par des codes préétablis, mais par la force cumulée d'un tempérament de feu, d'un sens de la liberté à toute épreuve, d'une sensibilité rare et d'une puissance émotionnelle extraordinaire. Forcément qu'avec un tel pouvoir en lui, Sofiane Pamart était destiné à faire de grandes choses.

La naissance d'un prodige

Son histoire d'amour avec le piano commence très jeune. Il n'a que 3-4 ans lorsque sa mère l'initie aux joies de cet instrument. D'abord sur un jouet en plastique, il reproduit des mélodies qu'il entend par la simple force de son oreille musicale. Voyant que le talent de son fils s'affine de jour en jour et que celui-ci prend un réel plaisir à jouer du piano, sa mère décide de l'inscrire au Conservatoire de Lille à l'âge de sept ans. Il en sortira quinze ans plus tard, médaillé d'or à 23 ans seulement

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Là-bas, il se forgera une culture musicale classique sur le tas, reprendra les répertoires de géants du genre comme Debussy, Chopin, ou encore Ravel et apprendra auprès des plus grands pianistes contemporains. Ceci dit, même si Sofiane voue un respect éternel à ses maîtres et tous ceux qui lui ont transmis son savoir, la fin de son cursus au Conservatoire est un soulagement, lui qui depuis longtemps déjà, cherche à s'émanciper des codes stricts de l'institution.

Car notre jeune pianiste est un esprit libre qui n'a que faire des carcans traditionnels de la discipline. Ce qu'il veut lui, c'est composer son propre répertoire comme il l'entend et sans aucune contrainte. Clairement, Sofiane Pamart n'a rien d'un musicien traditionnel.

A l'inverse de ceux qui gravent leurs œuvres sur une partition, lui compose principalement à l'oreille, au feeling, tout en technicité et sans jamais graver la moindre note sur papier. Aussi incroyable que cela puisse paraître, il n'a même, selon ses dires, jamais écrit une seule partition pour ses compos. Une méthodologie de travail qui à coup sûr fera s'arracher les cheveux aux puristes de la musique classique. Si vous vous demandez où Sofiane Pamart est allé chercher son côté rebelle, la réponse est simple : dans le rap.

Sofiane Pamart, le pianiste du rap français

En plein éveil musical, le jeune Sofiane découvre le rap à l'âge de huit ans grâce à son oncle. Grâce à lui, il se délecte des sons de NTM, du 113, de Booba et de Lunatic et n'en décrochera jamais. Cette musique le touchera tellement qu'il se forgera instantanément une mentalité de rappeur. Autant dans sa manière de jouer du piano que dans sa façon de vivre et de se positionner, il est rebelle, fougueux, contestataire, dissident et surtout compétiteur. De fil en aiguille, sa personnalité et son destin se dessinent. A sa sortie du Conservatoire, le pianiste ambitionne déjà de réunir le meilleur des deux mondes, en devenant le pianiste de référence du rap français.

Pour parvenir à ses fins, il monte d'abord un groupe dans lequel il croise rap et classique. Par la suite, il poursuit ses travaux avec un projet nommé En Résidence. Le concept ? Une série de vidéos publiée sur YouTube dans laquelle il accompagne en live acoustique des grands noms du rap français. Kery James, Seth Gueko, les Psy 4 de la rime, Nekfeu, Médine, Vicelow, Fababy, Swift Guad, Sadek, Gaël Faye, Guizmo, Mokless, Grand Corps Malade ou encore Scylla sont autant de MC de renom qui se sont prêtés à l'exercice.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

De ces collaborations successives, il va nouer des liens artistiques et humains particulièrement forts, notamment avec Médine et Scylla. Concernant le rappeur havrais, il fera non seulement la première partie de ses concerts, mais s'offrira également une belle mise en lumière, en signant avec lui la version acoustique de son morceau Bataclan, clippée au cœur même de la mythique salle parisienne. Quelques mois plus tard, de son alchimie avec le lyriciste belge naîtront deux magnifiques albums en piano / voix, Pleine Lune Volume 1 et 2.

Après quoi, la machine s'emballe et les collaborations toujours plus prestigieuses s’enchaînent : Koba LaD, Maes, Vald, Dinos, Isha, Demi Portion, Laylow, Rilès, Da Uzi, YL, Frenetik, Zola SCH... Le pianiste qui sublime les prods de leurs plus grands titres, c'est lui. Au succès d'estime s'ajoute rapidement les premières reconnaissances commerciales puisqu'il obtient les deux premiers singles d'or de sa carrière pour son travail sur les titres Matin de Koba LaD et Journal Perso II de Vald.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Son éclat rayonne même au-delà du rap game puisque Vivre, son album commun avec le chanteur belge Arno dévoilé en 2021 a lui aussi récemment été certifié disque d'or. Avec tous ces noms et succès ajoutés à son CV en à peine trois ans de carrière, l'autoproclamé Piano King a clairement atteint son objectif initial, à savoir devenir le pianiste numéro 1 du rap français.

Évidemment, en bon compétiteur qu'il est, le pianiste ne compte pas en rester là. Il promet de défendre sa position aussi longtemps qu'il le faudra en s'offrant des collaborations rap toujours plus ambitieuses. Mais pas que, car s'il continue de distiller régulièrement quelques notes de piano pour ses potes MC, ces dernières années, il s'emploie surtout à faire décoller sa carrière solo.

L'envol en solo

Reprendre les compositions des plus grands musiciens classiques et faire des opérations alliées avec les plus grands rappeurs francophones, c'est magnifique, mais Sofiane a aussi très vite manifesté un désir de présenter au monde sa sensibilité via son propre univers musical. Un monde plus personnel, propice à l'évasion et au voyage. En même temps, quand on est un sud-marocain issu d'une famille berbère, né d'une mère professeure de lettres et d'un père directeur d'une école d'apprentissage du français pour les étrangers, quoi de plus naturel que d'avoir l'esprit nomade et un goût prononcé pour le multiculturalisme ?

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

C'est décidé, puisque la musique lui permet enfin de donner vie à ses rêves enfouis de globe-trotteur, ses voyages autour du monde seront au cœur du processus créatif de son premier album solo, Planet, réédité plus tard en Planet Gold. Avec son piano en guise de balluchon, Sofiane Pamart a tout bonnement composé un récit de voyage en vingt étapes. Pour faire simple : chaque composition de l'album s'inspire d'une ville ou d'une facette de notre mère la Terre. Des lieux qu'il a visités ou non d'ailleurs, l'essentiel étant que ces derniers lui procurent une émotion suffisamment intense pour qu'il les cristallise sur son instrument.

Habitué à composer en solitaire et voyager en duo avec son plus fidèle compagnon de voyage, son manager, réalisateur et ami, Guillaume Héritier, Sofiane Pamart n'a pu que constater à son retour au bercail que son art ne lui appartenait plus. Sur scène, au fil des concerts autour du monde et des récitals en solo, c'est tout un public, de sept à soixante-dix-sept ans qui s'est approprié ses émotions, nourri de son imagerie classieuse de abreuvé de ses récits de voyage.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Conscient de tout ça, c'est à ce public toujours plus large qu'il a dédié son dernier album, Letter. Comme son nom l'indique, il s'agit d'une déclaration d'amour solennelle d'un artiste à ses supporters, sans qui il ne serait pas là où il est aujourd'hui, ni à l'AccorHotel Arena dans neuf mois d'ailleurs. « Dear Public, Your Love Saved Me From Solitude Forever. Sincerelly, Sofiane. PS : I Wrote This Album In Asia ». Tels sont les mots qui illustrent chaque composition inédite de sa tracklist. Son message est clair : plus que jamais épanoui, il ne cessera jamais de voyager pour trouver l'inspiration et confiera éternellement son cœur sans concession à ceux qui lui feront l'honneur de l'écouter.

Il aura donc fallu moins de cinq ans à Sofiane Pamart pour siéger seul en Piano King sur le toit du monde : pianiste précurseur, virtuose à la sensibilité rare, égérie du salon du luxe à Paris, icône publicitaire, entrepreneur et fin businessman parmi les premiers en France à s'être lancé dans les NFT, il est tout simplement partout, tout le temps. Au point que son aura est devenue mondiale et que son portrait trône actuellement en maître au beau milieu de Time Square à New-York. Clairement, si en 2018, le monde était à ses pieds, aujourd'hui, il est définitivement à lui.