Sofiane Pamart annonce la sortie de son nouvel album

Le Piano King Sofiane Pamart vient d'annoncer l'arrivée imminente de son nouvel album.

par Team Mouv'

Le pianiste du rap français Sofiane Pamart a encore frappé ! Mis en lumière par son projet commun avec le rappeur Belge Scylla, l’artiste a par la suite signé les mélodies de très nombreux morceaux connus. On retrouve le Piano King, sur des collaborations avec SCH, VALD, Koba LaD, Dinos, Laylow, DA Uzi avec qui il a donné une version exclusive pour Mouv' du morceau L'Impasse et beaucoup d’autres rappeurs.

Rien n'arrête le Piano King

Le musicien préféré de tes rappeurs préférés sera le 17 novembre 2022 le premier soliste à jouer à l'Accor Arena, et il a récemment collaboré avec la légende JoeyStarr sur le projet Le partage d'un songe ou encore avec Mouv' pour son format Les Chroniques de Sofiane Pamart.

Super actif, le pianiste avance aussi en solo et a sorti son premier album Planet. Comme rien ne l'arrête, Sofiane Pamart vient d'annoncer son tout nouvel album. Le projet d'intitulera LETTER et sortira le 11 février 2022 :

On a hâte d'en savoir plus, on vous tient informés sur Mouv' !