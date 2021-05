Sofiane : les chiffres de ventes de son album "La direction"

Les chiffres de ventes de l'album de Sofiane, "La direction" viennent de tomber.

par Team Mouv'

Plus de trois ans après la sortie de son album Affranchis, et la compilation 93 Empire ( fin 2018 ) , Fianso a effectué son retour musical avec un nouvel album, intitulé La Direction. Sur cet opus composé de 13 titres, on retrouve des participations de Zeguerre, Soolking, SCH, Sifax ou encore Kenem . L'album a été porté par des singles forts, comme American Airlines avec le S, Zidane, Attrape - moi si tu peux, Windsor chez Colors, ou encore Case départ plus récemment .

Fianso 1er du top albums

Avec ce nouvel opus, Fianso obtient la première place du top albums pour cette semaine . Et comme le précise le média spécialisé Midi/Minuit, il a écoulé 10817 exemplaires en première semaine . Un bon score pour un album qu'il devrait défendre sur la longueur .

Et si vous souhaitez en savoir plus sur ce projet, Sofiane était de passage chez Mouv', dans l'émission Mouv' Rap Club .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix