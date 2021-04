Sofiane dévoile un épisode de "Rentre dans le cercle" pour la fondation Abbé Pierre à l'Olympia

Fianso a mis son émission culte "Rentre dans le cercle" au service de la fondation Abbé Pierre lors d'un épisode spécial.

par Team Mouv'

Fianso est de retour avec une 3ème saison de Rentre dans le cercle, l'émission culte de freestyles diffusée sur Youtube . Avec un premier épisode chaud bouillant en présence de Larry, Youssoupha, Frenetik et bien d'autres, le capitaine Fianso est revenu à la charge le 23 avril en dévoilant un épisode unique spécialement dédié à la fondation Abbé Pierre.

Pour la bonne cause, les coudes se soudent

De nombreux artistes ont répondu présents à l'appel de Fianso à va fibrer la scène mythique l'Olympia pour la bonne cause . Dans cet épisode, Sofiane est rejoint par Hatik, Zaho, Tayc, Camille Lellouche, Ronisia, Naps mais aussi Hédia Charni et Fred Musa. Durant l'émission ils sont également rejoints sur le plateau par Christophe Robert, délégué général de la Fondation, et Frédérique Kaba, directrice des missions sociales .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Des superbes performances

Olympia, Fondation Abbé Pierre, Fianso à la présentation . . . on peut dire que les artistes avaient la pression pour cet épisode hors - normes de rentre dans le cercle . Au final on retiendra d'excellentes performances de la parts de chaque artiste . La fusion entre les voix de Tayc et celle de Camille Lellouche est même magique ! On en redemande .

Artiste et engagé

Sofiane a souvent essayé de mixer son activité d'artiste et celle de "militant" pour des bonnes actions . En s’associant à la fondation Abbé Pierre, il souhaite lutter contre le mal - logement en France. L'association rappelle d'ailleurs que dans notre pays : "4 . 1 millions de personnes sont mal logées . Parmis elles, 300 000 sont des personnes sans - domicile fixe ." Durant l'émission les spectateurs sont encouragés à faire un don à la fondation Abbé Pierre via un bandeau qui défile en bas de leurs écrans . Fianso présente également la fondation Abbé Pierre à travers ses bénévoles . Entre chaque performance musicale, il les interview pour les laisser parler de leurs actions sur le terrain .

En début d'année, Sofiane avait déjà pris un peu de son temps pour organiser une distribution de paires de baskets pour des petits loups dans le 78 avec Mathieu Kassovitz. Il vient aussi d'annoncer La Direction, son prochain album attendu pour le 21 mai 2021 !