Sofiane chante sa nostalgie dans le clip émouvant "Case départ"

Dans le clip "Case départ", Fianso part en virée nocturne !

par Team Mouv'

Alors qu'on se remet à peine de la gifle de daron que Sofiane a envoyé au rap français en interprétant Windsor chez Colors, le rappeur du 9 - 3 vient de dévoiler le clip émouvant Case départ. Dans ce visuel signé Kub & Cristo, on retrouve un Fianso mélancolique et désabusé, en pleine virée nocturne .

Un hymne à la nostalgie

Dans Case départ, Sofiane nous parle du rapport qu'il entretient avec son passé. Sur des images d'archives de moments importants de sa carrière tels que le concert d'NTM à l'Accord Hotel Arena durant lequel Fianso, Joey Star et Kool Shen avaient enflammé la scène ! Avec le refrain chanté, le rappeur du Blanc - Mesnil se laisser aller à la nostalgie totale : "Retour à la case départ, triste et bourré tous les soirs__ . Si je l'aime énormément, je préfère quand elle me ment ."

Sofiane est - il arrivé au sommet ?

A l'entendre déballer toute sa passion et sa mélancolie sur l'instrumentale signée Seezy, on comprend que Fianso est passé dans une nouvelle dimension . En costume 3 pièce au volent d'une voiture qui prend feu, le rappeur se montre plus fort mais aussi plus déterminé que jamais . Ces derniers temps, il enchaine les succès en tant que rappeur, producteurs ( avec affranchis mucic) mais même présentateur ( avec Rentre dans le Cercle) et acteur. Il ne s'arrête jamais l'ancien ! Et même si un tel succès comprend forcément des grosses responsabilités, on dirait que Sofiane s'en accommode très bien .

L'album dispo depuis moins d'une semaine

Case départ est un extrait de son album La Direction disponible depuis le 20 mai dernier . D'ailleurs vendredi 21 mai, "Le directeur" était invité par Céline, Fif' et Pascal Cefran dans nos nouveaux studios pour venir parler de son actu à Mouv' Rap Club ! L'émission est à retrouver ici :