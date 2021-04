Sofiane annonce un nouvel album et dévoile le clip énervé "Zidane"

Fianso vient de balancer le clip "Zidane" en attendant son album "La Direction" prévu pour mai 2021.

par Team Mouv'

C'est officiel, Fianso est de retour. Le rappeur qui vient de faire son retour avec son émission Rentre dans le Cercle a dévoilé le clip survolté du titre Zidane. Il a annoncé par la même occasion son prochain album intitulé La Direction.

L'album arrive !

C'est sur ses comptes Twitter et Instagram que Fianso a décidé d'annoncer la bonne nouvelle à sa communauté . En partageant à ses fans le superbe clip Zidane, il a également promis que son prochain album La Direction serait disponible très prochainement : le 21 mai 2021. C'est dans la description de la vidéo Youtube du clip Zidane que la bonne nouvelle est arrivée : ""La Direction" Disponible le 21 mai 2021" peut - on y lire . Tout simplement :

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Chaud comme Fianso

Sur Zidane, Fianso découpe une instrumentale signée KillaT (@RealKillaT) avec l'aisance qu'on lui connait . Dans ce visuel signé Paul Paccini, il apparait déterminé et sûr de lui, comme toujours finalement. Le "maitre" du Cercle est plus que jamais le fer de lance de l'écurie Affranchis music ( son label ) , et son prochain album s'annonce d'ores et déjà chaud bouillant ! On l'attend avec impatience .