So La Lune, Tuerie, Prince Waly... la nouvelle vague du rap français regroupée sur une compil

1863 tease la sortie de sa prochaine compil.

par Team Mouv'

L'un des médias rap underground les plus influents s'apprête à dévoiler son second projet.

RDV le 11 mai

Le 8 janvier 2021 sortait la première mixtape du média 1863, Tambora. Le projet comprenait de nombreuses apparitions telles que Jäde, Khali, Lala &ce, Slimka, La Fève ou encore thaHomey et a été très bien reçu notamment de la part du public fan de la New Wave.

Cette année le média a décidé de rééditer l'expérience. Pour teaser ce second opus, ils ont envoyé en janvier le premier extrait Tsukinatra, une collaboration entre So La Lune et Dawg Sinatra. Ce mardi 3 mai, 1863 a envoyé la cover, la date de sortie et la tracklist de son projet qui s'intitulera TEAHUPOO. Un projet qui sortira le 11 mai et dans lequel on pourra retrouver la crème des nouvelles pépites à suivre.

Au programme : Prince Waly, So La Lune, J9ueve, Captaine Roshi, Babysolo33, Sean, Tuerie, rad cartier, Irko, Tedax Max, Infinit', S-Tee, Lazuli, Vinss, H Jeunecrack, Snorunt, Jeune Morty, Dawg Sinatra, Yuz Boy, Mussy, Kodgy et Bupropion. Une sacrée brochette qui sera elle même accompagnée des nouveaux beatmakers en vogue en ce moment comme 99, Kodgy, Jay Jay, Izen ou encore Kon Queso.

Alors pour tous ceux qui souhaitent découvrir les nouveaux talents du rap français, allez jeter un coup d'oeil au prochain projet de 1863.