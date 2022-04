So La Lune lâche 3 morceaux inédits pour patienter avant le projet "Fissure de vie"

So La Lune régale ses fans avec un nouvel EP de 3 titres.

Prodige du rap français et figure incontournable de la "new wave" aux côtés de La Fève, Khali, J9ueve, Sonbest, 99 ou encore DMS, So La Lune continue d'alimenter sa discographie avec des EPs qui s'enchainent à un rythme plutôt très élevé : 7 projets consécutifs entre mars et décembre en 2021 !

Prêt à tout péter en 2022

Conscient que sa fan base réclame un projet encore plus solide : mixtape ou album, le rappeur originaire de Lyon a décidé d'envoyer un nouvel amuse-bouche de 3 titres inédits pour patienter avant le gros projet Fissure de Vie qui devrait atterrir dans nos oreilles dans quelques semaines, mois... Nous voilà donc avec un nouvel EP (sorti ce 20 avril) court mais intense, qui nous fait encore voyager dans l'univers si singulier et atypique de So La Lune.

Après avoir beaucoup occupé le terrain ces derniers mois, So La Lune est passé du statut d’artiste confidentiel à celui de rappeur attendu et clairement il semble prêt à tout péter en 2022 . Enfin placé sur orbite, So La Lune a enfin toutes les cartes en main pour devenir incontournable.

Pour ceux qui seraient passés à côté de cette nouvelle vague du rap français, on vous conseille fortement de lire notre article et aussi d'aller d'écouter ces jeunes rappeurs bourrés de talent.