So La Lune dévoile la cover de son "premier vrai projet"

So La Lune tease et envoie la cover de son futur projet.

par Team Mouv'

Après une année 2021 durant laquelle il a été super productif en envoyant pas moins de 7 EPs, So La Lune ne semble pas prêt de ralentir la cadence en 2022.

RDV le 27 mai

L’un des rappeurs les plus talentueux et intrigants du moment va bientôt sortir son premier "vrai projet". Un projet qu'il a commencé à teaser avec un EP de trois morceaux nommé 27/05/22. Un titre bien évidement pas choisi au hasard puisqu'il correspond à la sortie de son prochain projet Fissure de vie.

Ce mercredi 4 mai, celui qui a fait de sa voix si particulière sa signature a décidé de nous en dire plus sur sa prochaine sortie. Ainsi, So La Lune dévoile la magnifique cover de Fissure de vie issue de la collaboration entre Charlotte Steppé et San Sebastian. Il annonce également que ce sera son "premier VRAI projet", une manière de dire qu'il a énormement travaillé dessus et qu'il faudra prendre son temps pour le découvrir.

Désormais, il ne reste plus qu'à découvrir la tracklist et les différents invités du projet pour avoir tous les éléments en main avant de l'écouter le vendredi 27 mai.