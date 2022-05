So La Lune annonce le premier gros feat de son album et dévoile un extrait

So La Lune a dévoilé un extrait de son album "Fissure de Vie", en featuring avec DA Uzi.

par Team Mouv'

Le nouveau phénomène de la New Wave rap, So La Lune, sort son premier album vendredi 27 juin. Il vient de sortir un premier extrait d'un featuring avec DA Uzi.

Il est bientôt là ! Le premier album de So La Lune, Fissure de Vie, * sera disponible dès ce vendredi. Un gros pas en avant pour le jeune rappeur, qui parle de son "premier vrai projet". Et la hype est bien présente : très soutenu sur les réseaux sociaux, So La Lune est plein de Promesses, comme le nom d'un de ses titres les plus écoutés. Et il le dit lui-même : "Ah, quand j'étais pauvre, bientôt je dis, ah quand j'étais pauvre" : plein d'ambition, il semble au bord du succès.

DA Uzi x So La Lune, le feat qui va tout exploser

Et le premier album de SO promet en effet d'être un sacré cadeau : pour preuve, le rappeur émergent a partagé sur Instagram un extrait d'un des titres à venir, nommé En Bas. Et pas n'importe lequel, puisque c'est un featuring avec nul autre que DA Uzi que l'on peut entendre dans la story de Tsuki. Quelques notes mélancoliques, sur lesquelles les deux rappeurs font jouer l'autotune jusqu'à saturation, dans un style typique du rappeur de Tsukithèse.

Quelques secondes qui nous permettent de confirmer que ce nouvel album, dont on a déjà découvert un titre grâce au magnifique clip Fin Heureuse, partagé plus tôt cette semaine sur Youtube, et qui compte déjà plus de 150 000 vues - un succès pour un rappeur de cette envergure. Avec une proposition forte et originale, une voix unique et des textes aussi puissants que poétiques, So La Lune s'affirme comme un des artistes qui pourrait révolutionner le rap français.

Plus que deux jours avant la sortie de Fissure de Vie, et on le parie : il n'aura jamais "connu une chute si belle".