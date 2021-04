Snoop Dogg réclame 2 millions de dollars à Dana White après le combat de Jake Paul

Tonton Snoop veut son argent, et il le fait savoir au patron de l'UFC !

par Team Mouv'

Snoop Dogg était aux commentaires ce week - end ( 17,18 avril ) lors du combat de boxe anglaise opposant le Youtubeur Jake Paul à l'ancien champion de l'UFC Ben Askren . C'est le YouTubeur américain qui s'est imposé en créant la surprise dans le premier round de la rencontre . . . comme l'avait prédit Tonton Snoop .

Une histoire de pari perdu

Dana White, le CEO de l'UFC, était invité par Mike Tyson dans son podcast Hotboxin' il y a quelques jours . Lors de l’émission, le business man était tellement certain de la victoire de Ben Askren, qu'il disait pouvoir parier "1 million de dollars" sur sa victoire . Snoop Dogg l'a directement pris aux mots : "T'es CEO de l'UFC, tu peux parier plus qu'un million" disait - il sur Twitter, "Je te parie 2 millions que mon gars Jake va gagner ." Voilà pourquoi il ne faut jamais parier avec Snoop Lion . . . Durant l'interview d'après combat, la légende du rap US s'est évidemment empressée de réclamer son argent !

Dana White refuse

Mais sur ce coup, il semblerait que Dana White ne soit pas de la partie . Immédiatement après la rencontre, le patron de l'UFC qui n'a jamais caché son goût pour les jeux d'argent, a indiqué qu'il ne payera pas Snoop . "Je n'ai pas accepté le pari" explique Dana White en conférence de presse . "Premièrement, la côté est de 2 pour 1 . . ." rappelle t - il . Bien tenté Snoop !

Snoop is on fire !

Grand amateur de sports de combats, Snoop Lion s'était déjà illustré à plusieurs reprises pour ses commentaires passionnés et hilarants lors des premiers combats de Jake Paul . Même si il n'a pas eu beaucoup de choses à commenter lors du combat Paul vs Askren, Snoop était toujours aussi amusant à écouter . Coté musical, il vient de nous régaler en annonçant son 18ème album solo et des concerts en France ! L'attente va être longue . . .