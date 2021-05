Sniper, Seth Gueko, Joysad… dans le nouveau "Rentre dans le Cercle" de Fianso

Le deuxième épisode de la 3ème saison de Rentre dans le Cercle est sorti !

par Team Mouv'

Ce vendredi 7 mai, Fianso nous a dévoilé le second épisode de la 3ème saison de son émission désormais incontournable : Rentre dans le Cercle. Dans cet épisode enflammé, les spectateurs se sont régalés devant les freestyles de Kanoé, Sniper, 7jaws, Joysad, Seth Gueko et Stos, et enfin OMR.

Rentre dans le Cercle innove

Avec cette 3ème saison, le format de Rentre dans le Cercle continue de se développer . Entre deux freestyles, Fianso interviewe des invités en rapport avec le rap game . Dans ce second épisode, on peut par exemple apercevoir un petit clin d’œil du youtubeur FickoTV qui déguste son pop - corn avant d'écouter une analyse de notre chroniqueur Mouv' Yérim Sar et du journaliste Mehdi Maïzi. De la bonne musique, de l'humour et de l'analyse rapologique pertinente, que demande le peuple ? !

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Une 3ème saison de folie pour Fianso

On peut le dire : cette 3ème saison de Rentre dans le Cercle démarre très fort . Après un premier épisode feat Frenetik, Larry, Youssoupha, Chicaille Argenté. . . on retrouvait Fianso en direct de l'Olympia pour un hors - série à couper le souffle destiné à générer des dons pour la Fondation Abbé Pierre.

Dans ce second épisode, le Cercle continue de fédérer toutes les générations autour du peu - ra comme on l'aime : simple et sans fioritures . Comme après chaque épisode, on n'attend qu'une chose : le suivant !