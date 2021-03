Sniper reprend PNL, NTM, "Gravé dans la roche" en acoustique et dévoile un extrait inédit

Aketo et Tunisiano étaient les invités du Fanzine de Waxx et C. Cole. Pour l'occasion, ils ont repris un morceau de NTM, de PNL et fait de belles surprises à leurs fans...

par Team Mouv'

C'est toujours un plaisir de voir qu'un nouvel épisode du Fanzine est sorti . Dans ces vidéos YouTube, Waxx et C . Cole invitent des rappeurs pour une session mi - interview mi - reprise de titres cultes en version acoustique . On doit notamment à ce concept la reprise hallucinante de Bande organisée par Médine suivie d'une version acoustique de Voltaire qui avaient fait le tour de la toile . Aujourd'hui, ce n'est autre que le duo Sniper, composé de Tunisiano et d'Aketo, qui reprennent des titres rap cultissimes .

Grosse période pour les fans de Sniper . . .

Après une introduction, les deux membres de Sniper se lancent avec décontraction sur la reprise du titre Le monde de demain de NTM . Peu de temps après, après avoir effectué une version accoustique de Gravé dans la roche qui mettrait presque la larme à l'oeil aux plus nostalgique, Waxx les questionne sur les sons de la nouvelle génération qui les font phaser . Là - dessus, Aketo et Tunisiano sont formels : "PNL quand ils arrivent . . . c'est magique !". Les deux rappeurs se reconnaissent dans la fraternité palpable entre Ademo et N . O . S . Sur ces paroles, ils reprennent le morceau Mexico ( à 19 minutes 17 secondes ).

Pour finir, les deux rappeurs originaires du Vald - d'Oise ne peuvent s'empêcher de lâcher une exclu : ils performent devant nos yeux ébahis un extrait inédit d'un tout nouveau projet qui sortira bientôt . Pour les 20 ans de carrière de Sniper, le groupe va sortir un coffret qui rassemble tous leurs albums, et balancer un projet inédit dans lequel les fans pourront retrouver des sons "de l'époque", "des morceaux qui ne sont jamais sortis" . Le son qu'ils nous révèlent, On a grandit ensemble ( à 23 minutes 47 secondes ) , est un concentré de Sniper, nostalgique et fort .

A noter que Aketo a sorti il y a très peu un EP, Monsieur Bourbier, et que Tunisiano bosse sur un projet perso . . .