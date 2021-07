Sneazzy :"Une tournée 1995 ? C'est pas impossible"

En interview pour Melty, le Sneaz' a laissé entendre qu'un retour sur scène d'1995 serait possible !

Depuis qu'Alpha a annoncé la fin d'1995 en 2019, les fans du groupe parisien espèrent un retour en grandes pompes . En interview ce 15 juillet 2021 pour le média Melty, Sneazzy a indiqué qu'une éventuelle re - formation du groupe était envisageable . . . ou en tous cas, "pas impossible" . C'est déjà ça ! Le rappeur était en interview pour parler de sa carrière, quelques jours après la sortie de 38°, son dernier projet .

Et l'espoir renaît

Dès le début de l'interview, le Sneazz' laisse renaitre un espoir : celui de revoir un jour Alpha Wann, Darryl Zeuja, Nekfeu, Fonky Flav' et lui - même enflammer une scène sur les prod' légendaires du producteur Hologram Lo'. "Une tournée 1995 ? ! Pourquoi pas . C'est pas impossible qu'on fasse une date" assure t - il, sereinement face à la caméra .

Rien de prévu

En revanche, Sneazzy ne dit absolument pas si cette idée est une simple supposition où si un projet de retour sur scène ( ou en studio ? ) d'1995 est déjà dans les tuyaux . Seule précision du rappeur : "On s'en fout quoi . . . en vrai, si ça doit se faire, ça se fera naturellement !" assure t - il .

Que ça se se fasse naturellement ou pas, les fans sont impatients à l'idée de voir se reformer l'un des groupe les plus emblématiques des années 2010 . Mais on le sait, les re - formation sont souvent délicates et il faudra probablement être très patients pour que ce come - back se fasse proprement et dans les règles de l'art.

