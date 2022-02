Sneazzy envoie le mélancolique "Dernière fois"

Sneazzy a dévoilé un nouveau son, "Dernière fois", hymne des coeurs brisés.

par Team Mouv'

Vous avez passé la Saint-Valentin avec le coeur brisé ? Vous n'êtes pas le seul, puisque Sneazzy a profité de la fête des amoureux pour dévoiler le mélancolique morceau Dernière fois.

On a des nouvelles de Sneazzy : celui-ci vient de sortir un nouveau titre, appelé Dernière Fois, à l'occasion du 14 février. Un morceau touchant, dans lequel il se confie sur ses doutes et soucis amoureux, dans lesquels plus d'un se retrouveront. Le titre vient s'ajouter au projet 38 degrés que l'artiste avait lancé en juillet, et sur lequel on trouvait à l'origine 9 tracks, dont des featurings avec Franglish, Tayc ou encore Bianca Costa.

Dernier son de lover

Un nouveau son plein de mélancolie, donc, dans lequel on retrouve un Sneazzy envahi par le doute quant à sa relation, et en proie à un amour qui semble complexe : "T'as fait dérailler tout mon système, j'ai le cœur qui saigne (Hey) / Bébé, arrête de dire qu't'es une fille saine, j'sens que des mistakes (Ouais)". Esseulé, fatigué par les hauts et les bas de sa relation, Sneazzy s'épanche avec justesse sur les difficultés du sentiment amoureux.

Si l'auteur de CIGARETTES l'admet, "(il) préfère chanter toute (sa) tristesse dans deux-trois mixtapes", il a également annoncé sur Twitter que ce titre serait le dernier consacré à l'amour. Il écrit ainsi : "lundi je vous balance un dernier son de ❤️‍🩹 , ensuite rap rap rap", pour le plus grand plaisir de ses auditeurs, qui le considèrent à son apogée dans des sons moins mélodieux et plus riches en kickage.

De quoi mettre un peu de baume aux solitaires et aux coeurs brisés en cette Saint-Valentin : même les rappeurs ont des chagrins d'amour.